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23 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

kutay.kaya kutay.kaya
SİNEMA TV  | 23.04.2019 08:55 | Son Güncelleme

23 Nisan 2019 Salı günü TRT 1 kanalında 16:00’da 23 Nisan Çocuk Şenliği yayınlanacak. Akşam kuşağında ise ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox Tv’de Kadın dizileri var. Kanal D ise yeni dizisi Leke’nin ikinci bölümünü yayınlayacak. Dizi izlemek istemeyenler ise Show Tv’de ekrana gelecek olan Görevimiz Tatil filmini izleyebilirler.

23 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 23 Nisan Salı gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…

Tüm kanalların 23 Nisan Salı yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!

KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI

ATV
23 Nisan Salı sabahı ATV 08:00’da Kahvaltı Haberleri izlenebilir. Daha sonrasında güncel olaylara farklı bir bakış açısı katması ile dikkat çeken Müge Anlı İle Tatlı Sert adlı program yayınlanacak. 13:00’da yayınlanacak olan ATV Gün Ortası’ndan günün önemli gelişmelerini takip edebilirsiniz. 16:20’de ise heyecanla beklenen bir başka program Esra Erol’la ekrana gelecek. 19:00’daki ATV Ana Haber’in ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 134. bölümü yayına girecek. Zor durumda olan Hızır ve Haşmet cezaevinde zor durumda iken ailenin geri kalanı da dışarıda mücadele etmektedir.

Star Tv
Star Tv’de hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair gelişmeler 07:00’de Mesut Yar’ın sunumu ile Mesut Yar İle Bugün’de olacak. 12:30’da ise Nursel’in Konukları ile keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. 16:30’da ise Anneler ve Gelinler ile hem yarışma hem de eğlence dolu bir başka program var. Star Haber’in yayın saati ise 18:45. 20:00’da ise Wonder Woman adlı fantastik film ekranda olacak. Amazon Prensesi Diana’nın dünyayı kurtaracak olan süper kahraman Wonder Woman’a dönüşmesi ve dünyayı kurtarmak için verdiği mücadeleler izlenebilir.

TRT 1
TRT 1 sabaha 06:15’te yayına girecek olan Baba Candır adlı dizi ile başlıyor. 23 Nisan’a özgü olarak bu sabah 09:00’da Anıtkabir’den yapılacak naklen yayın ile sürecek. 11:45’de ise Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi ve sonrasında 13:40’ta Pelin Çift İle İyi Fikir adlı programlar yayınlanacak. 16:00’da ise çocuklar için 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala programı yayına girecek. TRT 1 Ana Haber Bülteni ise 20:00’da yayında olacak. Hemen arkasından Kaan ve Cihangir’in intikam mücadelelerinin anlatıldığı Halka adlı dizi yine heyecan dolu bir bölüm ile izleyicisiniz bekliyor.

Kanal D
Kanal D sabah kuşağı estetikten sağlığa kadar pek çok bilgi edinebileceğiniz Hayat Sağlıklı Güzel adlı program ile açılıyor. 09:30’da ise Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programında magazin detaylarına ulaşabilirsiniz. 12:15’te Fatih Ürek’in sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yarışma yayınlanacak. Buket Aydın’la Kanal D Haber’in ardından ise Leke ikinci bölümü ile yayına girecek.

TV8
Saat 06:00’da yayınlanacak Oynat Bakalım’ın tekrarının ardından sağlık programı Günaydın Doktor’un yeni bölümü ekrana geliyor. 09:15’te Gel Konuşalım’da magazin gündeminin üzerinden geçilecek. Sonrasında sırası ile Survivor Panorama, Gerçeğin Peşinde ve Yemekteyiz adlı programlar yayına girecekler. 20:00’da ise Survivor Türkiye-Yunanistan canlı olarak izlenebilir.

FOX TV
İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile sabaha başlayan Fox Tv’de haber bülteninin tamamlanmasının ardından Çağla ile Yeni Bir Gün yayınlanacak. 16:00’da ise Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni bölümü ekrana gelecek. Her akşam olduğu gibi ana haber bülteni Fatih Portakal ile saat 19:00’da başlayacak. Daha sonra Kadın’ın yeni bölümü yayınlanacak. Dizinin bu bölümünde Bahar, Arif ve Sarp arasında seçim yapmak zorunda kalacak.

Show Tv
Gülme garantili Güldüy Güldüy Show Çocuk sabahınıza neşe katacak. Sonra ise Kendine İyi Bak isimli programda konuklar ve faydalı bilgiler ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. 20:00’da yayına girecek olan Görevimiz Tatil filmi ile bol bol güleceksiniz. Gelecek kaygısı ile ailesini 9 yıl boyunca tatile götürmeyi unutan Sıtkı Mutlu’ya bir psikiyatrist tarafından tatile gitme görevi verilir. Ailenin bu tatilde başlarına neler gelecek?

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