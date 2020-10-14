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  4. 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun katil zanlısı cinayeti itiraf etti

23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun katil zanlısı cinayeti itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 00:10 | Son Güncelleme

Isparta’da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayeti itiraf eden şahsın, genç kızla kıskançlık yüzünden tartıştıklarını belirterek, “Üzerime bıçakla geldi, geri çevirdim saplandı” dediği öğrenildi.

23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun katil zanlısı cinayeti itiraf etti

Anadolu Mahallesi 131. Cadde’de ikamet eden Gamze Esgicioğlu, sabaha karşı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, evde bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gamze Esgicioğlu’nun sevgilisi Hasan B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından M.K., H.Y. ve İ.O.B. serbest bırakıldı. Esgicioğlu’nun sevgilisi Hasan B. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan B. adliye çıkışında bir gazetecinin "Sevgilinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.

"BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ ELİNDEN TUTUP GERİ ÇEVİRDİM"

Öte yandan Hasan B.’nin adliyedeki ifadesinde sevgilisi Gamze Esgicioğlu ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını belirterek, “Üzerime bıçakla geldi, bende elinden tutarak bıçağı geri çevirdim o sırada vücuduna saplandı” dediği öğrenildi. (İHA)

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