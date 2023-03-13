HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 23 yıl içinde Dünya ile çarpışma ihtimali olduğu söyleniyor... NASA’da çalışmaları bulunan bilim insanından açıklama geldi!

23 yıl içinde Dünya ile çarpışma ihtimali olduğu söyleniyor... NASA’da çalışmaları bulunan bilim insanından açıklama geldi!

13.03.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'da çalışmaları bulunan ve bir süre önce Türkiye'ye yerleşen Dr. Fabrizio Pinto, 23 yıl içinde Dünya ile çarpışma ihtimali olan astreoide ilişkin uyarılar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dr. Pinto, "Yakın zamanda geliştirilen teknoloji ile özel bir uzay aracını gök cisminin üzerine salarak bir çarpışma sağlanabilir. Bu çarpışma sayesinde gök cisminin yörüngesini değiştirerek dünyayı kurtarmak şu anda hayata geçebilecek seviyede bir uygulama. Endişe etmeyi gerektiren bir durum yok" dedi.

23 yıl içinde Dünya ile çarpışma ihtimali olduğu söyleniyor... NASA’da çalışmaları bulunan bilim insanından açıklama geldi!

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde NASA’da aktif olarak Ay üzerine çalışmalar yapan Jay Trimble, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmaları bulunan ve Türkiye’ye yerleşen Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olan Fabrizio Pinto’nun katılımıyla ‘NASA’nın Uzay Yolculuğu Konferansı’ gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi Pinto, NASA'nın Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'nden yapılan, şubat ayı başından bu yana hareketleri takip edilen yaklaşık olimpik yüzme havuzu büyüklüğündeki asteroidin, 23 yıl içinde Dünya'ya en yakın mesafeden geçeceği ve potansiyel bir çarpma olasılığına sahip olacağıyla uyarısını değerlendirdi.

"ENDİŞE ETMEYİ GEREKTİREN BİR DURUM YOK"

Dr. Pinto, “Gelecekte büyük bir astreoidin, bir uzay cisminin dünyaya çarpma riskine yönelik olarak NASA’da devam eden çalışmalar var. Bu çalışmalar kapsamında yakın zamanda yeni bir teknoloji geliştirildi. Özel bir uzay aracını gök cisminin üzerine salarak bir çarpışma sağlamak ve bu çarpışma sayesinde gök cisminin yörüngesini değiştirerek dünyayı kurtarmak. Bu şu anda hayata geçebilecek seviyede bir uygulama. İnsanlığın bu tür bir çarpışmayı ön görebilecek matematiksel hesaplamaları olduğu konusunda sizleri temin ederim. Endişe etmeyi gerektiren bir durum yok. Bütün bu hesaplamalar olasılıklar üzerine dayanıyor. Böyle bir risk şu an için mevcut değil" ifadelerini kullandı.

nasada-calisan-dr.-pintodan-dunya-ile-carpisma-ihtimali-bulunan-goktasi-aciklamasi_5021_dhaphoto1

NASA tarih vererek duyurdu: Dünya'ya çarpma ihtimali var! NASA tarih vererek duyurdu: Dünya'ya çarpma ihtimali var!

'3 MİLYON KİLOMETRE MESAFEDEN GEÇECEĞİ SÖYLENİYOR'

Uzay cisimlerinin dünyamıza yaklaşmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmaların anbean, dünyanın çok farklı noktalarında devam ettiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Pinto, "Uzay sürekli taranıyor ve dünyaya çarpma riski olan objeler tespit edilmeye çalışılıyor. Bu çalışmalar artık olağanlaşmış durumda. Her tür uzay objesinin yörüngesi ve dünyaya çarpma olasılığı hesaplanıyor. Buna uygun olarak gerektiği durumlarda önlemler alınıyor. Bu noktada maalesef özellikle uluslararası medyada sansasyon yaratmak amacıyla haberler yer aldığını görüyoruz. Bir stadyum büyüklüğündeki meteorun dünyaya çarpma riskinden söz ediliyor ancak detaya indiğinizde bu meteorun dünyaya 3 milyon kilometre mesafeden geçeceği söyleniyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE’DEKİ UZAY ÇALIŞMALARI OLDUKÇA İYİ'

Öte yandan gerçekleştirilen konferansı değerlendiren Dr. Pinto, “Bizim için çok mutluluk verici bir konferans oldu. Öğrencilerin heyecanından çok etkilendik. Türkiye’nin gelecekte yapacağı uzay alanındaki çalışmalar için çok umut verici bir etkinlik oldu. Türkiye’de uzay çalışmaları oldukça iyi gidiyor. Amerika’nın ilk insanlı uzay çalışmalarının 1960’larda gerçekleştiğini düşünürsek, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve ilerleme hızı gayet iyi bir seviyede" dedi.

'İNSANLI UZAY ARACI 2025’TE AYA GİDECEK'

Öğrencilerle bir araya gelen NASA çalışanı Jay Trimble, "İlk ay projesi 1960’daki proje 'Apollo' idi ve temel amacı aya ayak basmaktı. Artemis projelerinin Apollo projelerinden temel farkı, daha kalıcı daha somut bir bakış açısıyla uzay görevlerinin gerçekleştirilmesi. Artemis-1 atmosfer dışı bir emisyon olarak gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıl hayata geçmesi planlanan Artemis-2 insanlı ilk uzay aracını içeriyor. Daha sonraki aşamalarda aya ayak basması ve orada kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı planlıyoruz. Bugün Türkiye’de öğrencilerle bir araya gelmekten çok memnunum. Çocukların heyecanından çok etkilendim. İnsanlı ilk uzay aracının 2025 yılında aya inmesi planlanıyor. Bütün süreç birçok endüstrinin gelişmesine olanak sağlıyor. İnsanlığa çok büyük bir faydası olacak" ifadelerini kullandı.

nasada-calisan-dr.-pintodan-dunya-ile-carpisma-ihtimali-bulunan-goktasi-aciklamasi_5021_dhaphoto5

'TÜRKİYE TEKNOLOJİK BİRİKİMİNİ DÜNYAYA GÖSTERECEK'

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise "Şu an milli teknolojiler geliştirme aşamasında çok önemli bir noktaya geldik. Daha önce 'Türksat' isimli pek çok uydumuz vardı. Şu aşamada Türk firmalarıyla bunun tasarımını yapar hale geldik. 2025 yılının başında ilk yerli Türksat zincirinin uydusunu uzaya göndermiş olacağız. Uydu teknolojileri üretebilmek ve işletebilmek ayrı bir güç. Türkiye bu teknolojik birikime sahip olduğunu dünyaya göstermiş olacak. Ay programının da önümüzdeki yıl hayata geçmesi planlanıyor. Uzayla ilgili çok ayrıntılı resimler çekilecek" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki arkadaşını öldürdü3 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki arkadaşını öldürdü
O isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştuO isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştu
'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!
Anahtar Kelimeler:
Dünya asteroid

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

Eski müdürden ikinci skandal: Görevden alınmıştı! Bu kez de...

Eski müdürden ikinci skandal: Görevden alınmıştı! Bu kez de...

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

Tarih belli oldu: Togg'un satışı başlıyor...

Tarih belli oldu: Togg'un satışı başlıyor...

Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!

Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.