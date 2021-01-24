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24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24.01.2021 19:07 | Son Güncelleme:
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24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 140 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 277 oldu. İşte 24 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

24 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 140 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 277 oldu.

5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi.

Toplam test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, vefat sayısı 25 bin 73, ağır hasta sayısı 1 bin 905 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

24 ocak

23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Ocak) koronavirüs nedeniyle 144 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 856 olarak açıklanmıştı.

23 ocak

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