25. Saraybosna Film Festivali'ne doğru

Uzun metrajlı film kategorisinde ödül için ayrıca "Heidi", "Open Door", "Rounds", "The Son", "Mo", "And Then We Danced", "Cat In The Wall" ve "Take Me Somewhere Nice" filmleri de yarışacak. Kısa film kategorisinde ise "12 K. Marx Street", "Natural Selection", "Postcards From The End Of The World", "Symbiosis", "The Pit", "Mr. Mare", "One Of Many", "Salt, Pepper To Taste Duz", "The Distance Between Us And The Sky", The Last Image Of Father", "The Last Trip To The Seaside", "The Van" ve "Tina" yapımları yarışmaya katılacak.

Belgesel film kategorisinde de "A Small Documentary About 3 Letters", "Daughter Of Camorra", "How Far The Stars", "If Only Dreams Came True", "Stack Of Material", "The Golden Girl", "The Soviet Garden", "Yet Another Departure", "Palace For The People", "Then Comes The Evenings", "The Euphoria Of Being", "When The Persimmons Grew", "When Tomatoes Met Wagner", "Honeyland" ve "In Between" filmleri yer alacak.

Öğrenci filmleri kategorisinde "Elephant's Graveyard", "Sad Girl Weekend", "Sherbet", "The Shift", "God The Mother", "Life Between The Exit Signs", "As Up To Now", "Broken Things", "Day Release", "Favorites", "How To Fly A Kite?", "Night Session" ve "Sigh" filmleri yarışacak.