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25 yıllık sır ortadan kalktı: Cinayete kurban gitmişler! Arkeologlar tarihi eser arar gibi ceset aradı

08.08.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 25 yıldır kayıp olan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, kimlikleri açıklanmayan 2 kişinin bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi. Yapılan çalışma kapsamında evin bahçesinde üzerinde çürümüş kadın elbiseleri yer alan kemikler bulundu.

25 yıllık sır ortadan kalktı: Cinayete kurban gitmişler! Arkeologlar tarihi eser arar gibi ceset aradı

Kahramanmaraş'ta polis, 25 yıldır kayıp olan 2 kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle bir ekip kurdu. Yapılan çalışma sonucunda 2 kişinin, cinayete kurban gittiği ve tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi. Yapılan çalışma kapsamında evin bahçesinde üzerinde çürümüş kadın elbiseleri yer alan kemikler bulundu. Olayla ilgili bir kadın gözaltına alındı.

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ÖZEL EKİP KURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 25 yıl önce haklarında kayıp başvuru yapılan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle özel bir ekip kurdu. Özel ekip, 2 kişinin cinayete kurban gittiğini ve Dulkadiroğlu ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi. İki kişinin ismi açıklanmazken, cinayet ile ilgili 1 kadın gözaltına alındı.

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GÖSTERDİĞİ YERDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Şüpheli kadın, savcı ve polisler eşliğinde tek katlı evde yer göstermesi yaptı. Polisin yardımı ile yürüyebilen kadın, daha sonra emniyete götürüldü. Şüpheli kadının gösterdiği yerde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

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ARKEOLOGLAR TARİHİ ESER ARAR GİBİ CESET ARADI

2 kişinin cesetlerini bulmak için başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, olay yerine arkeologlar da çağrıldı. İş makinesi, toprağın yüzeyini aldıktan sonra arkeologlar tarihi eser arar gibi ceset aradı. Yapılan çalışma kapsamında, üzerinde çürümüş kadın elbiseleri yer alan kemikler bulundu. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, çalışmalarına ara vererek olay yerinden ayrıldı. Diğer cesedin bulunması için kazı çalışmalarının bu sabah devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kahramanmaraş
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