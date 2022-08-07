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  4. İstanbul'da korkunç cinayet! Serkan Abik'i döverek öldürüp yola attılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Serkan Abik'i döverek öldürüp yola attılar

07.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 20 yaşındaki bir genç, darp edilerek öldürüldükten sonra araçla yaşadığı evin önüne atıldı. Gencin hayatını kaybettiği belirlenirken vücudunda çok sayıda darp ve işkence izine rastlandı.

İstanbul'da korkunç cinayet! Serkan Abik'i döverek öldürüp yola attılar

İstanbul Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Serkan Abik, darp edilerek öldürüldükten sonra araçla yaşadığı evin önüne atıldı. Hayatını kaybeden Abik'in vücudunda çok sayıda darp ve işkence izine rastlandı. Polis, Abik'i darp edip öldürenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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DARP VE İŞKENCE İZİNE RASTLANDI

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen bir araç içerisinden yola bir şahıs atıldıktan sonra araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler yerde hareketsiz yatan genci görünce hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede gencin vücudunda çok sayıda darp ve işkence izine rastlarken, şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin 20 yaşındaki Serhat Abik olduğunu tespit etti. Ekipler, Serhat Abik’i darp edip öldüren kişilerin kullandığı aracın peşine düştü.

Öldürülen Serhat Abik’in cenazesi, dün Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki taziye evinden öğle namazının ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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