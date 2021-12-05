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250 yıllık bina yandı! Atlayarak canını kurtardı

05.12.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 250 yıllık bina yangında kullanılamaz hale geldi. Bir kadın birinci kattan atlayarak canını kurtarırken, itfaiye erinin atlattığı büyük tehlike kameralara yansıdı.

250 yıllık bina yandı! Atlayarak canını kurtardı

Yangın, Muratpaşa İlçesi Balbey Mahallesi 421 Sokak üzerinde bulunan yaklaşık 250 yıllık metruk binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan duman çıktığını gören mahalleli ve yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mahalle halkı büyük korku yaşarken yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler yangının diğer binalara sıçramaması için büyük mücadele verdi.

BİR KİŞİ ATLAYARAK HAYATTA KALDI

Yangın anında içeride sokakta yaşayan 3 kişinin olduğu öğrenildi. Binadakilerden 'Zehra' adlı kadın birinci kat penceresinden atlayarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kadın önce eşyalarını daha sonra kendisini aşağı bıraktı. Vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılan kadın, sağlık çalışanlarının yardım talebini ise uzun süre kabul etmedi. Kadın, “Korkuyorum. Eşyalarımı istiyorum. Çantalarımı almadan hiçbir yere gitmem. Üstüm başım kirli ben hastanede kalamam” diye feryat etti. Diğer iki kişinin ise evin arka kapısından çıkarak kaçtığı belirtildi. İtfaiyenin çabası sonunda söndürülen bina kullanılamaz hale geldi.

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Yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirten bina sahibi Mehmet Ali Yılmaz, “Ben 3 aydır iki günde bir karakola gidiyorum. Burada kalanları şikayet ediyorum. Ama bir çözüm bulamadık. Bana 6 metre duvar ör diyorlar. Ben nasıl duvar örerim” dedi.Görgü tanığı İrfan Aranır, yangın sırasında bir kadının birinci kattan atladığını, iki erkeğin ise kaçarak uzaklaştığını söyledi.

KÜL OLAN KONAKLAR MUHTARI ÜZDÜ

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ise mahallenin Kaleiçi’nden sonra surların dışında kurulan ilk Türk mahallesi olduğunu hatırlatarak, “Tarihi bir mahalle. Adı Balbey ama balından hiç eser kalmadı. Her gün bir konak yanıyor. Tarihi eserler bir bir kül olup gidiyor. Biz mahallemize mobese kurulmasını istiyoruz. Restorasyon çalışmasından sonra kurulacağı söyleniyor ama bekleyecek zamanımız kalmadı. Özellikle böyle metruk evleri yatağını yorganını alan bağımlı kişiler gelip burada yatıp kalkıyor. İki gün önce burada bir konak daha yandı. Bu binaya tarihi Sırrı Paşa’nın Konağı diyorlar. 250 yıllık. Madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateşten yangın çıktığı tahmin ediliyor” diye konuştu.

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ÇÖKEN TAVANDAN SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, yangın sırasında itfaiye erleri de büyük tehlike atlattı. Yanan binanın duvarına merdiven dayayan itfaiye eri vatandaşların uyarısı ile merdivenden indi. Tam bu sırada çatı çöktü. Tehlike anları DHA kamerasına anbean yansıdı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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