26 Ekim MasterChef'te eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları büyük bir mücadele sergiledi. Yeni bölümün ardından eleme adayı da merak konusu oldu. Peki 26 Ekim günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

26 Ekim günü ekranlara gelen MasterChef'in son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık oyununun kazananı olurken, başarılı olamayan takım kritik eleme adayı oyununda kozlarını paylaştı. Dokunulmazlık oyununun ilk safhasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılması istenen menünün mavi ve kırmızı takımlara duyurulmasıyla başladı. Sonrasında takımlar verilen süre içerisinde menüde yer alan tüm ürünleri en başarılı olmak amacıyla özenle hazırlamaya başladı. Verilmiş olan sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların hazırladığı ürünleri tek tek tadarak puanlama yaptı.

Yarışma sonunda açıklanan puanların ardından en yüksek puanı almayı başaran kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlığını almayı başardı.

Ayrıca en başarılı tabağı hazırlayan Safanur bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Safanur ilk eleme adayı olarak Araz'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım içi oylamanın ardından yarışmacı Hasan olarak seçildi.



