İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye'ye gelen yolculara lokum ikram edildi ve karanfil verildi.
Bu yıl "Kesintisiz ticaret, seyahat ve taşımacılık için akıllı sınırlar" temasıyla kutlanan "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" nedeniyle Dış Hatlar Geliş Gümrüklü Salonda program düzenlendi.
Pasta kesilen etkinliğe, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürü İdris Çalık ile bazı çalışanlar katıldı.
Etkinlik sonunda gümrük çalışanları, Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı yolculara karanfil vererek, lokum ikram etti.
Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...
General Akgülay bakın neden emekli olmuş!
Maduro'dan zehir zemberek sözler!
ABD'den flaş yaptırım kararı!
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum