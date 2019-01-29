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26 Ocak Dünya Gümrük Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye'ye gelen yolculara lokum ikram edildi ve karanfil verildi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye'ye gelen yolculara lokum ikram edildi ve karanfil verildi.

Bu yıl "Kesintisiz ticaret, seyahat ve taşımacılık için akıllı sınırlar" temasıyla kutlanan "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" nedeniyle Dış Hatlar Geliş Gümrüklü Salonda program düzenlendi.

Pasta kesilen etkinliğe, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürü İdris Çalık ile bazı çalışanlar katıldı.

Etkinlik sonunda gümrük çalışanları, Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı yolculara karanfil vererek, lokum ikram etti.

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Atatürk Havalimanı Dünya Gümrük Günü Lokum

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