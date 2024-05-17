HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hem firari hem de odaya 'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu asmış! Bazanın altında saklanırken yakalandı

Hem firari hem de odaya 'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu asmış! Bazanın altında saklanırken yakalandı

17.05.2024 17:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir aranan cezaevi firarisinin yakalanma anına dair detaylar şaşkınlık yarattı. 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odadaki bazanın altında saklanırken yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hem firari hem de odaya 'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu asmış! Bazanın altında saklanırken yakalandı

Hem firari hem de kapıya "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu asmış! Kayseri'de bir cezaevi firarisinin yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar ve kapıya astığı not şaşkına çevirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

AW206702_02

BAZANIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi C.M.K.’nın (25) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odaya giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi. (İHA)

AW206702_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tayvan Meclisi'nde ortalık fena karıştı! Yumruklar havada uçuştu, milletvekili oyları alıp kaçtıTayvan Meclisi'nde ortalık fena karıştı! Yumruklar havada uçuştu, milletvekili oyları alıp kaçtı
Hemşirenin sır ölümü! Koluna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktıHemşirenin sır ölümü! Koluna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı
Kayıp olarak aranıyordu! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunduKayıp olarak aranıyordu! Uçuruma yuvarlanan araçta bulundu
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Kayseri
En Çok Okunan Haberler
Kabul edildi! Ferdi rekor bedelle ayrılıyor... İşte yeni takımı

Kabul edildi! Ferdi rekor bedelle ayrılıyor... İşte yeni takımı

Yer: Kayseri! İnfiale yol açan görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı: O anne hakkında yeni gelişme!

Yer: Kayseri! İnfiale yol açan görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı: O anne hakkında yeni gelişme!

Cesur sahne tarzı tartışma yarattı!

Cesur sahne tarzı tartışma yarattı!

Ata Emre Akman cinayetinde adı geçen kadın ilk kez konuştu!

Ata Emre Akman cinayetinde adı geçen kadın ilk kez konuştu!

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.