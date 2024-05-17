Hem firari hem de odaya 'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu asmış! Bazanın altında saklanırken yakalandı

Hem firari hem de kapıya "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu asmış! Kayseri'de bir cezaevi firarisinin yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar ve kapıya astığı not şaşkına çevirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

BAZANIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi C.M.K.’nın (25) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odaya giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





