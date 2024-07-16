26 yaş küçük eşiyle balayına doymadı! Burak Sergen ultra lüks balayı odasını böyle gösterdi

Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile geçtiğimiz ay dünyaevine girdi. Çiftin düğünü, Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, Gizem Şağban ile evlenerek 4'üncü kez nikâh masasına oturmuş oldu.

BALAYI ODASINI GÖSTERDİ

Düğünün ardından hemen balayına çıkan çift adeta tatile doymadı.

Balayından karelerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam eden Burak Sergen ultra lüks balayı odasını da gösterdi.

YORUM YAĞDI

Eşinin çektiği videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Burak Sergen'in son gönderisi büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada; 'bu ne lüks?', 'aşırı lüks bir oda', 'çok güzel görünüyor', 'para var huzur var' gibi yorumlar yapıldı.