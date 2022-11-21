2671 yılından gelen bir zaman yolcusu olduğunu iddia etmişti! Hristiyanların kutsal bayramını işaret etti: ''Tarihin en büyük olayı!''

Bir zaman yolcusu olduğunu söylerek @radianttimetraveller kullanıcı adı altında paylaşım yapan ve gelecekte olması muhtemel olaylar hakkında uyarılar yayınlayarak Tiktok'ta 26.000'den fazla takipçi kazanmayı başaran Eno Alaric, son paylaşımıyla yine gündem yaratmayı başardı. Daha önce de Aralık ayını işaret eden paylaşımlarıyla dikkat çeken Alric, bu kez özel bir tarih verdi ve Noel'de, yani 25 Aralık 2022'de 'tarihin en büyük olayının' gerçekleşeceğini öne sürdü ve takipçilerine ciddiye almalarını öğütledi.

'TARİHİN EN BÜYÜK OLAYI'

25 bin beğeni alan videoda Eno, "Hepinizin bildiği gibi ben 2671 yılından bir zaman yolcusuyum. Burada altı kişiyiz, bazılarını zaten halka açtıkları için biliyor olabilirsiniz. Size hazırlıklı olmanız için tüm tarihleri verdim ve siz ciddiye almıyorsunuz. Bu yüzden lütfen bu tarihi unutmayın. 25 Aralık, tarihin en büyük olayı olacak."

GÜVENMEDİLER

Eno, olayın Noel Günü'nde gerçekleşeceğini iddia ediyor, ancak ne olabileceğine dair herhangi bir önerme sunmadı. Bu da hayranların yorumlar kısmında şüphelerini paylaşmalarına neden oldu. Birçok kullanıcı, paylaşımının güven vermediğini ve ona inanabilmeleri için daha çok detay paylaşması gerektiğini aktardılar.