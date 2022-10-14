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2671 yılından geldiğini söyledi! Gelecekten gelen zaman yolcusunun kehanetleri tüyler ürpetti... “Çok yakında geliyorlar”

14.10.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada zaman yolcusu olarak paylaşım yapan Eno Alric isimli bir adam 2671 yılında günümüze insanlığı uyarmak için geldiğini ifade ederek herkesin ilgisini çekmeyi başardı. İnsanlığın geleceğini değiştirecek çılgın olayların yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyen Alric bu yıl ve önümüzdeki yıl için önemli tarihler verdi.

2671 yılından geldiğini söyledi! Gelecekten gelen zaman yolcusunun kehanetleri tüyler ürpetti... “Çok yakında geliyorlar”

TikTok’ta "Theradianttimetraveler" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Eno Alric isimli bir adam 2671 yılından geldiğini söyleyerek insanlığı bekleyen önemli olaylara dikkat çekti. 2022 yılının Kasım ayından itibaren hatırlanması gereken beş büyük olayı anlatan Alric’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını adeta harekete geçirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bilimsel bir kanıt sunmadığı için TikTok paylaşımına inanmadığını söylerken kimileri ise tarihleri not ettiğini dile getirdi.

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“BU BEŞ TARİHİ UNUTMAYIN”

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Sosyal medyada 32 binden fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde zaman yolcusu, “Dikkat! Evet ben 2671 yılındna gerçek bir zaman yolcusuyum. Bu beş tarihi unutmayın .30 Kasım 2022: James Webb teleskopu, Dünya'nın yansıtılmış bir versiyonu olan bir gezegen bulur.8 Aralık 2022: Yeni metal türleri ve yabancı türler içeren büyük bir meteor Dünya'ya çarptı. 6 Şubat 2023: 4 gençten oluşan bir grup antik kalıntıları ve diğer galaksilere solucan deliği açan bir cihazı keşfeder. 23 Mart 2023: Mariana Çukuru'nu keşfeden bir bilim insanı ekibi antik türler buluyor. 15 Mayıs 2023: Başta San Francisco olmak üzere ABD'nin batı kıyısını bir mega tsunami vurdu." notunu ekledi.

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TikTok paylaşımının sonrasında sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu şeyleri saklıyorum ve o tarihlerde açıp bir daha bakıyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kaynak: Bana güven kardeşim” diyerek esprili bir yorum ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok kehanet
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