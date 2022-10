3036 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusunun kehanetleri tüyler ürpertti! “Bunlar iyi günleriniz”

Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan ve geleceğe dair bir dizi olay paylaşan “ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ” isimli kullanıcı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınladığı videolarda doğrudan kameraya bakarak konuşan zaman yolcusu, “Bunlar iyi günleriniz” diyerek insanlığa seslendi. İnsanların günümüzde özgür olduklarını vurgulayan zaman yolcusu gelecekte insanlığı karamsar bir tablonun beklediğini söyledi.

NÜFUS REKOR SEVİYELERE ULAŞACAK

3036 yılında dünya nüfusunda büyük bir patlama yaşanacağını söyleyen zaman yolcusu, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların neslinin tükeneceğini hatta bu türlerin “egzotik” olarak nitelendirileceğini iddia etti. Hayvanat bahçelerinde artık kedi ve köpek gibi evcil hayvanların sergileneceğini söyleyen zaman yolcusu, “Şu anda hiç olamayacağınız kadar özgürsünüz.Bunlar özgürlüğün son günleri olarak kabul ediliyor, çocuklarınız bunu görmeyecek bile. İster inanın ister inanmayın, hayvanat bahçelerinde köpekler, kediler, tavşanlar ve sincaplar gibi egzotik sayılan hayvanlar bulunuyor.Aslan ve kaplanlar gibi büyük kedi türleri, filler ve daha fazla hayvanın soyları tükenecek." diye konuştu.

TAM 5 YIL BOYUNCA BÜYÜK KARARTMA OLACAK

İnsanlığı 5 yıl sürecek olan bir elektrik kesintisine karşı uyaran zaman yolcusu, “Büyük elektrik kesintisi (the big blackout) 2052'nin Aralık ayında gerçekleşecek. Temelde her şey karardı. İnternet, güç ve her şey ‘terör’ denilen olay yüzünden koptu. 5 yıl boyunca kargaşa, ayaklanma ve kaos hüküm sürdü. Elektriği, interneti ve diğer unsurları tekrar kullanılabilir hale getirmeleri 20 yıla kadar sürüyor ve o zaman bile tam bir korku ortamıydı” dedi.