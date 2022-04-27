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  4. 27 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

27 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

27.04.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları akşam saatlerinde sorgulanmaya başlandı. Çekiliş akşam gerçekleştiriliyor ve sonuçlar internetten açıklanıyor. Peki 27 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

27 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. Bahsi geçen şans oyununun, çok sayıda takipçisi bulunuyor. Peki 27 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

27 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

27 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

27 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu çekilişinin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Şans Topu 20.30'da gerçekleştiriliyor.

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Milli Piyango
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