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    4. Karı koca arasındaki tartışma bir anda alevlendi! Kocasının kulağını ısırarak parçaladı... "Kulağımın üst kısmı parçalandı"

    Karı koca arasındaki tartışma bir anda alevlendi! Kocasının kulağını ısırarak parçaladı... "Kulağımın üst kısmı parçalandı"

    28.11.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'da bir çift arasında yaşanan tartışma karakolda bitti. Hindistan'ın Delhi şehrinde ismi açıklanmayan 45 yaşındaki adam hastanede karısının yaşadıkları bir tartışma sırasında kulağını ısırarak üst kısmını parçaladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine adam durumu anlatarak şikayetçi oldu.

    Hindistan'da bir kadın, bir tartışma sırasında kocasının sağ kulağının bir kısmını ısırıp onu ameliyat olmaya zorlamakla suçlandı. Kulağından yaralanan adamın hastaneye gitmesi üzerine olay ortaya çıktı. Hastane personeline karısının kulağını ısırarak koparttığını söyleyen adam aralarındaki tartışmanın nedenini ise miras kavgası olarak açıkladı.

    BİR ANDA ÜZERİNE ATLADI

    Hastane personelinin durumu polise haber vermesi üzerine adam ifadesinden karısının kendisinden evi satmasını ve çocuklarıyla ayrı yaşayabilmesi için kendisine bir pay vermesini istediğini söyledi. Adamın bunu kabul etmemesi üzerine ismi açıklanmayan eşi arkasından koşarak bir anda üzerine
    atladı ve büyük bir kuvvetle kulağını ısırdı.

    Olaya ilişkin yaşadıklarını adam, "Evimin dışına çöp atmaya gittim. Eşimden evi temizlemesini istedim. Eve döndükten kısa bir süre sonra eşimle aramızda miaras kavgası çıktı. Bana vurmaya bile çalıştı ama ben onu ittim. Evden çıkıyordum ki beni arkadan tuttu ve sağ kulağımı öyle sert ısırdı ki kulağımın üst kısmı parçalandı" dedi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan Kulak
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