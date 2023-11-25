Ortaokulda skandal! 14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderen öğretmen tutuklandı... Müstehcen mesajları tek tek ifşa edildi

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde görev yapan 30 yaşındaki öğretmen Katylann Barnes, çocuklara yönelik cinsel suçlarla suçlanarak tutuklandı. Ortaokulda görev yapan Barnes, ismi açıklanmayan 14 yaşındaki bir öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını göndermekle suçlandı. Genç kadının aynı zamanda öğrencisinin kendisine müstehcen fotoğraflar göndermesi konusunda onu teşvik ettiği belirtildi.
Mahkemede verdiği ifadesinde Barney, uygunsuz içerik göndererek 'cinsel arzularını uyandırmak veya tatmin etmek' istediğini söyledi. Suçunu itiraf eden tutuklanarak öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı.