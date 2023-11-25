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    4. Ortaokulda skandal! 14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderen öğretmen tutuklandı... Müstehcen mesajları tek tek ifşa edildi

    Ortaokulda skandal! 14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderen öğretmen tutuklandı... Müstehcen mesajları tek tek ifşa edildi

    25.11.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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    30 yaşındaki öğretmen Katylann Barnes, 14 yaşındaki bir öğrencisine sosyal medya üzerinden cinsel organının fotoğraflarını ve videolarını göndermekle suçlandı. Öğrencisine gönderdiği müstehcen mesajları ifşa edilen öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde görev yapan 30 yaşındaki öğretmen Katylann Barnes, çocuklara yönelik cinsel suçlarla suçlanarak tutuklandı. Ortaokulda görev yapan Barnes, ismi açıklanmayan 14 yaşındaki bir öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını göndermekle suçlandı. Genç kadının aynı zamanda öğrencisinin kendisine müstehcen fotoğraflar göndermesi konusunda onu teşvik ettiği belirtildi.

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    TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

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    Mahkemede verdiği ifadesinde Barney, uygunsuz içerik göndererek 'cinsel arzularını uyandırmak veya tatmin etmek' istediğini söyledi. Suçunu itiraf eden tutuklanarak öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı.

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    Öğretmen cinsel içerik
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