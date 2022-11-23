3 gündür aranan gencin sır ölümü! Cansız bedeni boş arazide bulundu

3 gündür aranan gencin sır ölümü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Zafer Mahallesi Gariban konutları mevkiinde yaşayan Fatih Gürel’e (31) yakınları 3 gündür ulaşamadı. Her yerde aranan Gürel, evinin birkaç yüz metre ilerisindeki Rumeli Mahallesi 23 Nisan Bulvarı mevkiindeki boş arazide hareketsiz vaziyette bulundu.

BAŞINDA DARBELER TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatih Gürel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden gencin başında darbeler olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Gürel’in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Gürel ile görüştüğü öne sürülen arkadaşı M.G.’nin birkaç gün önce yurt dışına çıktığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

