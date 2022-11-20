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Samsun'da sır ölüm! 62 yaşındaki adamın evinde cansız bedeni bulundu

20.11.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da arkadaşlarının telefonla arayıp 2 gündür ulaşamayan 62 yaşındaki Emrullah Yılmaz, evinde ölü olarak bulundu. İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan Yılmaz'ın evine girenler yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Emrullah Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Samsun'da sır ölüm! 62 yaşındaki adamın evinde cansız bedeni bulundu

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Emrullah Yılmaz'ı telefonla aramalarına rağmen 2 gündür ulaşamayan arkadaşları, yaşlı adamın evine gitmeye karar verdi. Dışarıdan evin ışıklarının yandığını fark edip telefonla aramalarına rağmen, telefonun zil sesini duyup yine cevap alamayan arkadaşlar, Yılmaz'ın hayatından endişe edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

BALKONDAN EVE GİRİP CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan eve girenler Emrullah Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Emrullah Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Samsun ölüm

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