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3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci son halini Nazım Hikmet dizeleriyle paylaştı

08.01.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş Belası oyununun Karadeniz turnesinden dönerken, ekibiyle trafik kazası geçiren Sergen Deveci ağır yaralanmıştı. 3 arkadaşının ölümüne sebep olan kazada ölümden dönen Deveci, son halini Nazım Hikmet dizeleriyle paylaştı.

3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci son halini Nazım Hikmet dizeleriyle paylaştı

Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibi dönüş yolunda kaza yapmıştı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölmüştü. Kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat olmuştu.

Tedavileri devam eden Sergen Deveci'nin sağlık durumu da merak konusu oluyor.

Ölümden dönen Sergen Deveci, son halini takipçileriyle paylaştı. Arkadaşıyla Sapanca'da kalan oyuncu, evin bahçesinde yürüteçle yürüdü.

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Güneşli havayı fırsat bilen Deveci, Nazım Hikmet dizelerini de fotoğrafına ekleyerek son halini paylaştı.

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Deveci paylaşımında. "Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum" dedi.


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