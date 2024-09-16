HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 3'üncü kez bu kararı aldı! Putin'den talimat: Sayı 2,5 milyona çıkarılacak

3'üncü kez bu kararı aldı! Putin'den talimat: Sayı 2,5 milyona çıkarılacak

16.09.2024 19:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken bir karar geldi. Putin 3. kez ordunun sayısını artırıma kararı aldı. Putin, Rus ordusunun mevcut sayısının 2,38 milyon kişiye çıkarılması ve bunun 1,5 milyonunun aktif asker olması emrini verdi.

3'üncü kez bu kararı aldı! Putin'den talimat: Sayı 2,5 milyona çıkarılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den orduya müdahale geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin’in Rus ordusunun sayısının 180 bin asker artırılmasını emrettiği belirtilerek, “Putin, silahlı kuvvetlerin mevcut sayısının 2,38 milyon kişiye çıkarılmasını emretti ve bunun 1,5 milyonunun aktif asker olması gerektiğini vurguladı” denildi.

thumbs_b_c_b97802df9f0288cae685d4f2063cf883 (1)

PUTİN 3'ÜNCÜ KEZ BU KARARI ALDI

Putin, bu son emir ile Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana 3. kez ordunun sayısını arttırmış oldu. Putin, 2022 yılından bu yana muharip birliklerin sayısının sırasıyla 137 bin ve 170 bin olması için emir vermiş, Eylül ve Ekim 2022'de ise kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek askerin çağrılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Rusya putin
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

Narin cinayetinde yeni gelişme! Yenge yeniden gözaltına alındı

Narin cinayetinde yeni gelişme! Yenge yeniden gözaltına alındı

Erken seçim tartışmalarına Metin Külünk de katıldı! Tarih verip 'Baskı artar' dedi

Erken seçim tartışmalarına Metin Külünk de katıldı! Tarih verip 'Baskı artar' dedi

Fiyatı 10 bin TL... Onlar 50 TL'ye yapıyor! İşleri 3 kat arttı

Fiyatı 10 bin TL... Onlar 50 TL'ye yapıyor! İşleri 3 kat arttı

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Manisa Valiliği duyurdu! Sokak düğünleri yasaklandı

Manisa Valiliği duyurdu! Sokak düğünleri yasaklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.