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  4. 30 yıl önce uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi! Herkes yıllarca dalga geçti: "Başıma ne geldiğini bilmek istiyorum"

30 yıl önce uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi! Herkes yıllarca dalga geçti: "Başıma ne geldiğini bilmek istiyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.09.2024 12:15
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İskoçya'da yaşayan David ismindeki bir adam henüz 22 yaşındayken uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi. David Paton başına tam olarak ne geldiğini bilmediğini ve bunu öğrenmek için araştırma yaptığını söylerken, "4 buçuk saat bende kayıptı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece o 4 buçuk saatte başıma ne geldiğini bilmek istiyorum. Herkes benimle dalga geçiyor" dedi.

30 yıl önce uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi! Herkes yıllarca dalga geçti: "Başıma ne geldiğini bilmek istiyorum"

İskoçya'nın Kinross kentindeki bir restoranın mutfağında çalışan David Patron isimli bir adam, 1993 yılında 'tuhaf bir deneyim' yaşadığını dile getirdi. Şu anda 52 yaşında olan Patron, "İkinci şefi Dunfermline'a bırakıyordum çünkü arabası yoktu ve otobüsle eve gitmesi saatler sürüyordu, bu yüzden daha hızlı ve kolay olduğu için onu arabayla bırakıyordum. Oldukça yeni bir çift şeritli yola giriyordum sadece birkaç ay önce açılmıştı ve bağlantı yolundan çift şeritli yola girdiğimi hatırlıyorum. Eve varana kadar bundan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

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10 buçukta işinin bittiğini ve ikinci şefi 11'de bıraktığını dile getiren Patron, "İkinci şefi gece 11'de bıraktım ve doğruca eve geldim, başka hiçbir yere gitmedim. Eve geldiğimde saat sabaha karşı 3 buçuktu. Aradaki 4 buçuk saatte ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bunun bir kaçırılma mı yoksa başka bir şey mi olduğunu, hatta yol kenarında uyuyakalmak gibi basit bir şey bile olsa, öğrenmeyi çok isterdim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
uzaylı İskoçya
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