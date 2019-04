4 asırlık keşkek geleneği binlerce kişiyi buluşturdu

Nisan ayının son haftalarında Cuma günleri yapılan ve bu seneki keşkek hayrının da Berat Kandili’ne rast gelmesi nedeniyle çifte mutluluk yaşayan Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Gencelli Mahallesi sakinleri, yeni muhtarları Mehmet Topçu yaptığı açıklamada, “Kuyucak genelinde bu tür çok sayıda 4 asırlık gelenekler yapılmaktadır. Gencelli Mahallemizde de 400 yıldır süregelen hayır geleneğimizde bir kez daha bir araya geldik. Burada mahalle sakinlerimizin yardımlarıyla imece usulü yapmış olduğumuz hayrımızda yaklaşık 3 bin kişilik pişirilen 20 kazan keşkek ve yanında aşure, nohut, turşu ve çorbayı hem mahalle halkımıza hem de gelen konuklarımıza ikram ettik. Mahallemizde bulunan ve mahallemizin kurucuları arasındaki Genç Ali lakaplı Azeri dedemizin mezarı ve diğer mezarlıklarımızın yanındaki alanda hayrımızı gerçekleştirdik. Ölenlerimiz ve şehitlerimiz için dua edip mevlit okuttuk” dedi.

4 asırlık gelenek teknolojiye de ayak uydurdu

Dört asırlık geleneğin en önemli yiyeceği olan keşkeğin dövülmesi ve karıştırılması ise son yıllarda insan gücünden çok makine yardımı ile yapılmaya başlaması dikkatlerden kaçmadı. Keşkeğin hazırlanmasında yardımcı olan 30 yıllık aşçı ve yardımcılıklarını üstlenen vatandaşlar mikser benzeri makine ile dövülmesi kas gücü gerektiren keşkeği kolay bir şekilde karıştırarak zamandan da kazanmış oldular. Muhtar Mehmet Topçu, “Gördüğünüz gibi dört asırlık el gücü teknolojiye yenik düştü. Kas gücü ile yapılan keşkek dövme ve karıştırma işi bu şekilde daha kolay olduğu için biz de bunu tercih ettik. Çünkü her geçen yıl katıl daha da fazla olmasından dolayı makine gücü ile zamandan da kazanmış oluyoruz” dedi. Konuşmasının sonunda bir de mesaj veren Muhtar Topçu, “Bir yerlerde aç insanlar varken biz tok yatmayalım. Bizlerde elimizden geldiği kadar hayırlara katkıda bulunalım. Türkiye’nin her yerinde ve dünyanın her yerinde” dedi.