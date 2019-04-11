İSTANBUL (AA) - 4. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması, 7-14 Mart 2020'de gerçekleştirilecek.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesinde uluslararası düzeydeki profesyonel müzisyenleri bir araya getirmeyi ve tanıtmayı hedefleyen yarışmaya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Yarışma başkanı ve okul müdürü Yann de Lansalut, jüri üyelerinin talepkar tutumları sayesinde yarışmanın dünya çapında yer edindiğini belirterek, "İstanbul'daki bir eğitim kurumu olarak eğitim kadromuzla ve mezunlar derneğimizin üyeleriyle birlikte bu uluslararası piyano yarışmasını kendi kurumumuz bünyesinde düzenlemekten mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

Türkiye'de özellikle piyanoda ve diğer alanlarda önemli sanatçıların olduğunu vurgulayan Lansalut, "Müzik evrensel dili olan bir sanat." diye konuştu.

- "Önem kazanan bir piyano yarışmamız var"

Jüri Başkanı Vahan Mardirossian da iki yılda bir düzenlenen yarışmanın dördüncüsünün düzenlendiğini hatırlatarak, "Piyano yarışmamız önemsenmeye ve dünya çapında tanınmaya başlandı. Geçenlerde Almanya'da Japon bir müzisyenle karşılaştım. Kendisi yarışmamıza duyduğu ilgiyi dile getirdi. Gittikçe önem kazanan bir piyano yarışmamız var." şeklinde konuştu.