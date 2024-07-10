4 oyuncu birden ayrılmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu diziye veda mı ediyor? İddialara nokta koydu

MYNET- Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümüyle çok konuşulmuştu.

Dizinin sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanmış Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın hayat verdiği karakterler projeye veda etmişti.

BAŞROL AYRILIYOR İDDİASI...

Eylül ayında üçüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkması beklenen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı salladı. İddiaya göre dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı söylendi.

NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

MuhabirOnline kameralarına konuşan Sıla Türkoğlu kendisine yöneltilen 'ayrılıyor musunuz' sorusuna cevap verdi.

Dizide Doğa karakterini canlandıran Türkoğlu iddialar karşısında oldukça şaşırıp ne diyeceğini bilemedi ve 'devam ediyoruz. öyle bir şey yok' ifadelerini kullandı.