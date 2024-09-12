4 sapkın 4300 kilometre uzaktaki Afganistan'dan gelip Konya'daki genç kadını öldürüp evin bahçesine gömdü

Katiller cinayeti işlediklerini itiraf etti. Yaşananlar filmleri aratmayan cinsten! Afganistan uyruklu 4 kişi tam 4300 kilometre uzaktan geldikleri Konya'da Çiğdem E.'yi önce öldürdüler sonra gömdüler. Bu 4 katilin maktüle herhangi bir cinsel istismarda bulunup bulunmadığı adli tıp raporundan sonra belli olacak.

4 AFGAN ÇİĞDEM E'Yİ ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA GÖMDÜ

Polis ekipleri Çiğdem E.'nin son görüldüğü yerlerden itibaren çalışmalara yeniden başlamıştı. Kameralar incelendi, 5 aylık sürenin sonunda katillerin Afgan uyruklu 4 kişi olduğu tepsit edildi. Bu kişiler cinayeti işlediklerini ve Çiğdem E.'yi bir evin bahçesine gömdüklerini itiraf ettiler.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILMADI

Demirören Haber Ajansı tarafından aktarılan haberde Çiğdem E., 5 aydır kayıptı. Konya'daki olayın ardından gözaltına alınan Afganların veya Çiğdem E.'nin herhangi bir fotoğrafı paylaşılmadı. Süreci yakından takip ederken olayla ilgili gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.