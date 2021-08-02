HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 4 yıl önce babasını öldürmüştü, şimdi de ağabeyini öldürdü

4 yıl önce babasını öldürmüştü, şimdi de ağabeyini öldürdü

02.08.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Ramazan Sinan Gezici (49), tartıştığı kardeşi Doğan Gezici (47) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Doğan Gezici’nin, 2017 yılında babası Yahya Gezici'yi (74) de pompalı tüfekle öldürdüğü, 'taksirle adam öldürme' suçundan bir süre cezaevinde kalıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

4 yıl önce babasını öldürmüştü, şimdi de ağabeyini öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Sultangazi'de 8 yaşındaki çocuk düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybettiSultangazi'de 8 yaşındaki çocuk düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

AĞABEYİNE ATEŞ AÇIP KAÇTI

İddiaya göre, Doğan Gezici ile şizofreni hastası olduğu öğrenilen ağabeyi Ramazan Sinan Gezici arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Doğan Gezici av tüfeğiyle ağabeyine ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Sinan Gezici’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gezici'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Doğan Gezici’nin yakalanması için çalışma başlattı.

4 YIL ÖNCE DE BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, ağabeyini öldüren Doğan Gezici’nin 2017 yılında babası Yahya Gezici’yi de pompalı tüfekle öldürdüğü, 'taksirle adam öldürme' suçundan bir süre cezaevinde kalıp, serbest kaldığı ortaya çıktı. (DHA)

Beyoğlu'ndaki 'dünür vahşeti'nin zanlısı kendini böyle savundu: Ölmemek için öldürdümBeyoğlu'ndaki 'dünür vahşeti'nin zanlısı kendini böyle savundu: Ölmemek için öldürdüm

fc866a9489ef227d1de80045e25cb332

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımıSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı
Gaziantep'te korkunç kaza: 3 ölü, 16 yaralıGaziantep'te korkunç kaza: 3 ölü, 16 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İskenderun Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi

Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi

Hayalleri de küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''

Hayalleri de küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''

Şahan Gökbakar'dan yardım çağrısı! Marmaris'teki yangına havadan müdahale istedi

Şahan Gökbakar'dan yardım çağrısı! Marmaris'teki yangına havadan müdahale istedi

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.