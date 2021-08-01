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  4. Sultangazi'de 8 yaşındaki çocuk düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Sultangazi'de 8 yaşındaki çocuk düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

01.08.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir düğünde havaya açılan ateş yakındaki binanın balkonundaki çocuğa isabet etti. Çenesinden giren kurşunla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de 8 yaşındaki çocuk düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak'ta meydana geldi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sokaktaki düğünde havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonunda duran 8 yaşındaki Eymen Avcı'ya isabet etti. Çenesinden giren kurşunla ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki Eymen Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

"BEN ÖNCEDEN GİDİP UYARDIM"

Olayın görgü tanıklarından olan bir mahalle sakini, "Önce kurusıkı ile başladılar sonra gerçek silahla sıkarken 4'üncü kattaki çocuk vuruluyor. Düğün vardı, gelin arabası girince olay oldu, ondan sonra burası karıştı. Abla yukarıdan bağırdı, tanıyoruz kendilerini. Böyle kendini bilmezlerin eline silah veriyorlar. Ben önceden gidip uyardım. Damat mıydı, damadın akrabası mıydı boğazıma sarıldı, 'sen ne karışıyorsun' diye" dedi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Olayın ardından sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sultangazi
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