40. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ne doğru

Erzincan Valiliğimiz katkı ve himayeleriyle düzenlenecek olan şenlikler, Kemaliye Kaymakamlığının katkılarıyla Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) ve Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Şenliğin ana temaları her yıl olduğu gibi bu yılda ‘Özgür kültür ziyafeti, doğa sevgisi ve kardeşliktir’.

Doğal güzellikleriyle de öne çıkan Kemaliye’de bulunan ve dünyanın en görkemli kanyonlarından biri olan Karanlık Kanyon her yıl daha fazla ilgi görmektedir. Türkiye’de bir ilk olarak Kemaliye Karanlık Kanyonda gerçekleştirdiğimiz ve adrenalin tutkunlarının nefesini kesen base jump atlayışları 2009 - 2018 yılları arasında aralıksız her yıl uluslararası boyutta dünyanın her bölgesinden sporcuların katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Şenlik programımız çerçevesinde bu yıl da ülkemiz turizmi için çok önemli bir zenginlik olan Karanlık Kanyonun üzerinde dünyanın en yüksek asma yürüyüş köprüsü olarak yapılması planlanan Sırat on Fırat Asma Yürüyüş Köprüsünün tanıtımına katkı sağlayacak nitelikte sportif etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu amaçla birçok farklı ülkeden uluslararası düzeyde tanınmış wingsüit ve base jump sporcusu şenliklerimize katılmak üzere doğa sporlarının başkenti Erzincan’ın Kemaliye ilçesine davet edilmiştir.

Şenlik programı kapsamında; Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından birçok yarışma ve gösteri, ata sporumuz cirit müsabakaları, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik atölye çalışmaları ve köy gezileri de gerçekleştirilecektir.

Doğa ve kültür tutkunlarını 29 Haziran - 2 Temmuz 2019 tarihlerinde 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine katılmak üzere Doğu’nun saklı Cenneti Kemaliye’ye bekliyoruz"