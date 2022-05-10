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40 yıldır gizemini koruyor! 16 yaşındaki öğrencisine aşık olan beden eğitimi öğretmeninin karısı aranıyor

10.05.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde 73 yaşında olan eski bir beden eğitimi öğretmeni Chris Dawson, tam 40 yıl önceki bir kayıp vakası nedeniyle yeniden mahkeme karşısına çıktı. Yıllar öncesinde 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığı sırada ilk karısı Lynette’in ortadan kaybolmasını araştıran polis ekipleri, cinayet şüphesiyle Dawson’u tutuklamıştı. Karısını öldürdüğünü inkar eden Dawson, senelerdir devam eden davada bir kez daha hakim karşısına çıktı.

40 yıldır gizemini koruyor! 16 yaşındaki öğrencisine aşık olan beden eğitimi öğretmeninin karısı aranıyor

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan ve uzun yıllar boyunca beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Chris Dawson isimli bir adam karısının kaybından dolayı mahkeme karşısına çıktı. O dönemde 16 yaşında olan öğrencisi Joanne Curtis’e aşık olduğu iddia edilen beden eğitimi öğretmeni, karısı Lynette'in kendisini, evlerini ve iki küçük kızını terk ettiğini iddia etti. Yargıtay'da yaptığı açılış konuşmasında, savcı Craig Everson, Bay Dawson'ın bir okul öğrencisiyle sınırsız bir ilişki yaşayabilmek için karısını öldürmeye motive olduğunu söyledi. Ancak emekli öğretmen kendisine yöneltilen cinayet suçlamalarını reddetti.

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KİRALIK KATİL İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

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Karısının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra öğrencisiyle evlenen Dawson için mahkemede ilginç bir iddia ortaya atıldı. Dawson’un yakın bir arkadaşı aracılığıyla kiralık katil tuttuğunu iddia eden tanıklar, ikilinin boşanma aşamasında olmadığını da söyledi.

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Polis ekiplerinin tüm incelemelerine rağmen Lynette’in cesedine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmazken aynı şekilde kadının yaşadığını gösteren bir iz de yok. Polis olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Öğretmen
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