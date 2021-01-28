41 kilo veren Damla Ersubaşı'dan estetik iddialarına yanıt

Damla Ersubaşı, 6,5 ayda verdiği 41 kilo sonrası herkesin dikkatini çekmişti. Özel hayatı ile de kendisini sık sık magazin gündeminde bulan oyuncu, bu kez estetik iddiaları ile gündem oldu.

Kullanıcılardan gelen estetik yorumlarına sessiz kalamayan genç oyuncu Damla Ersubaşı, görünümünün verdiği kilolara bağlı olduğunu söyleyerek, "Gerçekten hiç estetik yaptırmadım. Yaptırsam söylerim. 'Burnun dudakların estetik' diyorlar ama değil. İnsanlar yıllar içinde değişiyor, yüz hatları oturuyor. Kilo vermem büyük etken" şeklinde konuştu.



