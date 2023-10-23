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  4. 43 yaşına giren Şahan Gökbakar ailesiyle poz verdi! Eşinin elindeki bebek olay oldu

43 yaşına giren Şahan Gökbakar ailesiyle poz verdi! Eşinin elindeki bebek olay oldu

23.10.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar 43. yaş doğum gününü ailesiyle beraber kutladı. Ünlü isim sosyal medya hesabından eşi Selin Gökbakar, kızı ve oğluyla birlikte çekildiği fotoğrafını paylaştı. Şahan Gökbakar’ın eşinin elindeki oyuncak bebek dikkat çekti.

Recep İvedik serisiyle hafızalara kazınan Şahan Gökbakar başarılı kariyeriyle olduğu kadar aile yaşamıyla da ilgi odağı oluyor. 2015 yılında nikah masasına oturan ünlü komedyen Selin Gökbakar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

İki çocuğu olan Şahan Gökbakar 43. yaş gününü ailesiyle beraber kutladı.

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Ünlü isim paylaşımına "43 bitti... İş, güç çok şey başardım ama en büyük başarı ailedir. Sevenlerimle de büyük bir aileyiz.Sağlıklı, mutlu, güzel günlerimiz olsun inşallah. Hep beraber" notunu düştü.

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Gökbakar’ın kızının ve eşinin elindeki oyuncak bebek dikkat çekti. Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Peki benim oyuncak bebegi gercek sanmam....", "İki saat elindeki bebeği inceledim", "Üçüncü çocukları olmuş sandım" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar sosyal medya evlilik

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