44. Toronto Film Festivali’nde gösterilecek filmlere bakış

1976’dan beri düzenlenen Toronto Film Festivali’nin 5-15 Eylül 2019 seçkisinde yer alacak Galalar ve Özel Gösterimler bölümlerindeki filmler açıklandı. Bu seneki festivallerden adını duyduğumu filmler dışında, Safdie Kardeşler’in Uncut Gems‘i de ilk kez Toronto’da görücüye çıkacak. Film, Adam Sandler‘ın Punch-Drunk Love‘dan sonraki en iyi performansı olacak gibi duruyor söylentileri şimdiden yayıldı.

Todd Phillips’in yönetmenliğinde çekilen, başrolünde Joaquin Phoenix’in olduğu “Joker”, Corn Fidley’in Hugh Jackman ve Allison Janey’li filmi “Bad Education”, ilkgösterimini Cannes’da yapan Nicolas Bendos imzalı “La Belle Époque” adlı filmler festivalin dikkat çeken yapımları arasında.

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapacak filmlerinde başınd ise Aisling Chin-Yee imzalı The Rest of Us, Harry Cepka imzalı Raf, Matthew Rankin’in yazıp yönettiği The Twentieth Century ve Heather Young imzalı Murmur geliyor.

Festivalin Galalar ve Özel Gösterimler bölümlerinde gösterilecek filmler şöyle: