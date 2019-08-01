44. Toronto Film Festivali’nde gösterilecek filmlere bakış

1976’dan beri düzenlenen Toronto Film Festivali’nin 5-15 Eylül 2019 seçkisinde yer alacak Galalar ve Özel Gösterimler bölümlerindeki filmler açıklandı. Bu seneki festivallerden adını duyduğumu filmler dışında, Safdie Kardeşler’in Uncut Gems‘i de ilk kez Toronto’da görücüye çıkacak. Film, Adam Sandler‘ın Punch-Drunk Love‘dan sonraki en iyi performansı olacak gibi duruyor söylentileri şimdiden yayıldı.
Todd Phillips’in yönetmenliğinde çekilen, başrolünde Joaquin Phoenix’in olduğu “Joker”, Corn Fidley’in Hugh Jackman ve Allison Janey’li filmi “Bad Education”, ilkgösterimini Cannes’da yapan Nicolas Bendos imzalı “La Belle Époque” adlı filmler festivalin dikkat çeken yapımları arasında.
Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapacak filmlerinde başınd ise Aisling Chin-Yee imzalı The Rest of Us, Harry Cepka imzalı Raf, Matthew Rankin’in yazıp yönettiği The Twentieth Century ve Heather Young imzalı Murmur geliyor.
Festivalin Galalar ve Özel Gösterimler bölümlerinde gösterilecek filmler şöyle:
Galalar
- “Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band” – Daniel Roher (Açılış Filmi)
- “Radioactive” – Marjane Satrapi (Kapanış Filmi)
- “A Beautiful Day in the Neighborhood” – Marielle Heller
- “Abominable” – Jill Culton
- “American Woman” – Semi Chellas
- “Blackbird” – Roger Michell
- “Clemency” – Chinonye Chukwu
- “Ford v Ferrari” – James Mangold
- “Harriet” – Kasi Lemmons
- “Hustlers” – Lorene Scafaria
- “Joker” – Todd Phillips
- “Just Mercy” – Destin Daniel Cretton
- “Ordinary Love” – Lisa Barros D’Sa ve Glenn Leyburn
- “The Goldfinch” – John Crowley
- “The Sky Is Pink” – Shonali Bose
- “The Song of Names” – François Girard
- “True History of the Kelly Gang” – Justin Kurzel
- “Western Stars” - Thom Zimny ve Bruce Springsteen
Özel Gösterimler
- “A Herdade” – Tiago Guedes
- “Bad Education” – Cory Finley
- “Coming Home Again” – Wayne Wang
- “Dolemite Is My Name” – Craig Brewer
- “Ema” – Pablo Larraín
- “Endings, Beginnings” – Drake Doremus
- “Frankie” – Ira Sachs
- “Greed” – Michael Winterbottom
- “Guest of Honour” – Atom Egoyan
- “Heroic Losers” (La odisea de los giles) – Sebastian Borensztein
- “Honey Boy” – Alma Har’el
- “Hope Gap” – William Nicholson
- “How to Build a Girl” – Coky Giedroyc
- “I Am Woman” – Unjoo Moon
- “Jojo Rabbit” – Taika Waititi
- “Judy” – Rupert Goold
- “Knives Out” – Rian Johnson
- “La Belle Époque” – Nicolas Bedos
- “Marriage Story” – Noah Baumbach
- “Military Wives” – Peter Cattaneo
- “Motherless Brooklyn” – Edward Norton
- “No. 7 Cherry Lane” - Yonfan
- “Pain and Glory” – Pedro Almodóvar
- “Parasite” (Gisaengchung) - Bong Joon-ho
- “Pelican Blood” (Pelikanblut) - Katrin Gebbe
- “Portrait of a Lady on Fire” (Portrait de la jeune fille en feu) – Céline Sciamma
- “Saturday Fiction” (Lan Xin Da Ju Yuan) – Lou Ye
- “The Friend” – Gabriela Cowperthwaite
- “The Laundromat” – Steven Soderbergh
- “The Lighthouse” – Robert Eggers
- “The Other Lamb” – Malgorzata Szumowska
- “The Painted Bird” – Václav Marhoul
- “The Personal History of David Copperfield” – Armando Iannucci
- “The Report” – Scott Z. Burns
- “The Two Popes” – Fernando Meirelles
- “Uncut Gems” – Benny Safdie ve Josh Safdie
- “Weathering With You” – Makoto Shinkai
- “While at War” (Mientras Dure La Guerra) – Alejandro Amenábar
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