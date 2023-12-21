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    4. 48 yıl sonra gelen adalet: İşlemediği bir cinayet suçundan neredeyse bir ömür hapis yattı

    48 yıl sonra gelen adalet: İşlemediği bir cinayet suçundan neredeyse bir ömür hapis yattı

    21.12.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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    ABD'nin Oklahama eyaletinde 48 yıl, 1 ay, 18 gün hapis yatan Glynn Simmons'un suçsuz olduğu ortaya çıktı. Cinayet suçu yüzünden neredeyse bir ömür hapis yatan Simmons, haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan kişi oldu.

    48 yıl sonra gelen adalet: İşlemediği bir cinayet suçundan neredeyse bir ömür hapis yattı

    Glynn Simmons, Temmuz ayında bir yargıcın yeniden yargılanmasına hükmetmesi sonrası serbest bırakılmıştı.

    Pazartesi günü bir bölge savcısı, Simmons'ın yeniden yargılanmasını gerektirecek kanıt olmadığını açıklamıştı. Ancak Oklahoma Bölge Yargıcı Amy Palumbo, Salı günü masum olduğu yönünde hüküm verdi. Palumbo, "Bu mahkeme, Bay Simmons'ın mahkum edilmesine ve hapsedilmesine neden olan suçun onun tarafından işlenmediğini açık ve ikna edici delillerle tespit etmiştir" dedi.

    İDAM CEZASI VERİLMİŞTİ

    Simmons ise mahkemenin kararı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, dayanıklılık ve azim konusunda bir derstir. Kimsenin size bunun olamayacağını söylemesine izin vermeyin, çünkü bu gerçekten mümkün olabilir" diye konuştu.

    Simmons, Oklahoma City'de alkollü içki satan bir dükkanın soyulması sırasında Carolyn Sue Rogers'ın öldürülmesi nedeniyle yargılandı, Don Roberts'la birlikte 1975'te suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

    Cezalar daha sonra ömür boyu hapse çevrildi.

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    SUÇSUZLUĞU 48 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

    Simmons, cinayet işlendiğinde, eyaleti Louisiana'da olduğunu söylemişti.

    Temmuz ayında savcıların savunma avukatlarına ellerindeki tüm kanıtları göstermedikleri ortaya çıkmış, bir görgü tanığının başka şüphelileri de teşhis ettikleri belirlemiş, Simmons'ın cezası iptal edilmişti.

    Roberts, 2008'de şartlı tahliye edilmişti.

    ABD'nin Oklahoma eyaletinde, yanlış yere hapis yatanlara 175 bin dolara (yaklaşık 5 milyon 98 bin Türk Lirası) kadar tazminat ödenebiliyor.

    Halen karaciğer kanseriyle mücadele eden Simmons, yaşam masrafları ve kemoterapi tedavisi için binlerce dolar bağış toplamıştı.

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