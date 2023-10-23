5 ayda 35 kilo verdi! Duy Beni'nin yıldızı Lydia Cemre Özşişman'ın son haline yorum yağdı

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Lydia Cemre Özşişman dizinin ardından verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

5 ayda tam 35 kilo veren güzel oyuncunun son halini görenler çok şaşırıyor.

Tüp mide ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtulan ünlü ismin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Lydia Cemre Özşişman'ın son haline sosyal medyada; 'Nasıl güzelsin', 'Çok güzelleşmişsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapılıyor.

Lydia Cemre Özşişman 1 Ocak, 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden başarı ile mezun olan Özşişman, bir çok tiyatro oyununda sahne aldı.

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2022 senesinde Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni isimli dizi ile yaşadı.









