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  4. 5 çocuk annesi canice katledildi! Çocuklarının gözü önünde sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

5 çocuk annesi canice katledildi! Çocuklarının gözü önünde sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 14:28
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5 çocuk annesi Jessica Marie Tinoco, erkek arkadaşı 34 yaşındaki Ramon Joseph Rivas tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Rivas'ın bir cinayet ve iki çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.

5 çocuk annesi canice katledildi! Çocuklarının gözü önünde sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

MYNET|DIŞ HABERLER 34 yaşındaki Ramon Joseph Rivas, kız arkadaşı Jessica Marie Tinoco'yu ortak ikametgahlarında bıçaklayarak öldürdü. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Simi Vadisi'ndeki evde beş çocuk annesi Tinoco, birkaç çocuğun da tanık olduğu saldırı sırasında defalarca vahşice bıçaklandı. Çocuklar saldırganın elinden kurtularak polise ve sağlık ekiplerine haber vermeyi başardı.

Olay yerine gelen polis ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Tinoco'yu ciddi bıçak yaralarıyla buldular ve hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

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