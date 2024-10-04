5 çocuk annesi canice katledildi! Çocuklarının gözü önünde sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

MYNET|DIŞ HABERLER 34 yaşındaki Ramon Joseph Rivas, kız arkadaşı Jessica Marie Tinoco'yu ortak ikametgahlarında bıçaklayarak öldürdü. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Simi Vadisi'ndeki evde beş çocuk annesi Tinoco, birkaç çocuğun da tanık olduğu saldırı sırasında defalarca vahşice bıçaklandı. Çocuklar saldırganın elinden kurtularak polise ve sağlık ekiplerine haber vermeyi başardı.

Olay yerine gelen polis ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Tinoco'yu ciddi bıçak yaralarıyla buldular ve hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.