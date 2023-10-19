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    4. Sosyal medyadan yaptığı itiraf herkesi şaşkına çevirdi! Sevgilisine gönderdiği müstehcen fotoğrafları tüm ailesi gördü... "Kayınvalidem, kayınpederim..."

    Sosyal medyadan yaptığı itiraf herkesi şaşkına çevirdi! Sevgilisine gönderdiği müstehcen fotoğrafları tüm ailesi gördü... "Kayınvalidem, kayınpederim..."

    19.10.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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    Bir TikTok kullanıcısı bazı müstehcen fotoğraflarını sevgilisine göndermek istediği sırada yaşadığı ilginç bir durumu anlatınca dikkatleri üzerine çekti. Şu anda evli olan kadın flört günlerinde erkek arkadaşıyla yaşadığı utanç verici bir anıdan söz etti. Genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    TikTok'ta 'moalbiston' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Morgan yaşanan garip bir olayın ayrıntılarından söz edince viral oldu. Erkek arkadaşıyla işleri resmiyete kavuşturmadan önce ilişkilerine heyecan katmak istediğini dile getiren Morgan, partnerine göndermeden önce çeşitli müstehcen fotoğraflar çektirdi. Ancak sevgilisine gönderdiği fotoğrafları gören tek kişinin erkek arkadaşı olmadığını fark eden Morgan büyük bir utanç yaşadı.

    KAYINVALİDESİ ARADI

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    Fotoğrafları gönderdikten sonra Morgan müstakbel kayınvalidesinden bir telefon aldığını söyleyerek erkek arkadaşının ailesinden birkaç kişinin onun fotoğraflarını gördüğünü öğrendiğini belirtti.
    TikTok'tan yaptığı açıklamasında Morgan, "Bütün ailesi bir iCloud hesabını paylaşıyordu. Kayınvalidem, kayınpederim beni görmüştü. Onlarla iyi zaman geçiriyorum. Neyse ki ailesi çok soğukkanlı ama bu utanç vericiydi" dedi.

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    Takipçileri ise olayla ilgili düşüncelerini videonun yorum kısmına aktardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Paylaşılan bir iCloud, tüm kötülüklerin somut örneğidir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biriyle evlendiğinizde veya biriyle çıktığınızda, onun tüm ailesiyle evlenir veya çıkarsınız" yorumunu yaptı.

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