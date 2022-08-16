5 yıl boyunca aralıksız öksürdü! Doktorlar teşhis koydu ama gerçek bambaşka çıktı

Avustralya’nın Adelaide kentinde yaşayan 8 yaşındaki Marley Enjakovic isimli bir çocuk 5 yıl boyunca durdurulamaz öksürük nöbetleri ve nefes darlığı sorunu yaşıyordu. Enjakovic ailesi çocukların kesilmeyen öksürük nöbetleri üzerine bir doktora danıştı. Doktorlar küçük çocuğa ilk başta alerji teşhisi koydu ve ilaç verdi. Ancak çocuğun ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmasına rağmen şikayetlerinin arttığını fark eden aile bir kez daha doktora gitti. Bu kez ise küçük çocuk için astım teşhisi konuldu. Ancak yine teşhis küçük çocuğun iyileşmesi için yeterli olmadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Marley’in annesi Skye, oğlunun zaman içinde belirtilerinin kötüleştiğini ve yaşıtlarıyla oyun oynamayacak duruma geldiğini belirtti. En küçük bir harekette bile oğlunun nefes nefese kaldığını ve nefes alma konusunda zorluk yaşadığını ifade eden anne, Aralık ayında çocuğunun durumunun kötüleştiğini söyledi.

Nefes darlığı sorunun artması üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hastanedeki detaylı araştırmalar sonucunda boğazında plastik bir oyuncağın sıkıştığı tespit edildi. Melbourne Kraliyet Çocuk Hastanesi'nde ameliyata alınan Marley, doktorların başarılı müdahalesiyle nefes almasına engel olan plastik oyuncaktan kurtuldu.

“ŞOKE OLDUK AMA RAHATLADIK”

Oğlunun yıllar boyunca devam eden şikayetlerine çiçek şeklindeki bir oyuncağın neden olduğunu ifade eden anne, “Öğrendiğimde şoke olduk ama rahatladık. Bunca yılın sonunda nihayet oğlumun hastalığına net bir şekilde cevap alabildim. Asıl endişelendiğim çocuğumun doğuştan bir rahatsızlığının olmasıydı. Öksürük krizlerine yabancı bir cismin neden olduğunu bilmek beni rahatlattı.Diğer ebeveynlere mesajım, yanlış bir şey olduğunu düşünüyorsanız, araştırmaya ve zorlamaya devam edin.” diye konuştu.



