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  4. 5 yıl boyunca kulağında kulaklığının parçasını unutan adam işitme kaybı yaşadı! “Aklımın ucundan dahi geçmemişti”

5 yıl boyunca kulağında kulaklığının parçasını unutan adam işitme kaybı yaşadı! “Aklımın ucundan dahi geçmemişti”

15.11.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 66 yaşındaki eski donanma mühendisi Wallace Lee, 5 yıl boyunca işitme kaybı yaşadı. İşitme kaybının nedenini öğrenmek için pek çok tıbbi prosedürden geçen adamın 5 yılın sonunda sorununa çözüm bulundu. Lee’in kulağında kulaklığının bir parçasının kaldığını ve bu durumun işitme kaybı yarattığını öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

5 yıl boyunca kulağında kulaklığının parçasını unutan adam işitme kaybı yaşadı! “Aklımın ucundan dahi geçmemişti”

Askeriden emekli olduktan sonra sol kulağında yavaş yavaş duyma kaybı yaşamaya başladığını dile getiren 66 yaşındaki Wallece Lee, ilk başlarda sağlık sorununu ciddiye almadı ve mesleğinden kaynaklanan bir hasar olabileceğini düşündü. Uzun yıllar boyunca yüksek sese maruz kaldığını ifade eden Lee, tamamen işitme kaybı yaşadığında adeta doktor doktor gezdi. Çeşitli tedavilerden geçen Lee 5 yılın sonunda ise işitme kaybına yıllar önce kullandığı bir kulaklığın parçasının sıkışmasının neden olduğunu öğrendi.

“YENİ BİR HAYATA KAVUŞMUŞ GİBİYİM”

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Evinin yakınlarındaki bir hastanenin Kulak Burun Boğaz (KKB) bölümüne giden Lee, doktorun kulağında yabancı bir cismi fark etmesiyle duruma anlam veremedi. Kulaklığını en son 5 yıl önce kullandığını dile getiren Lee, “Aklımın ucundan dahi geçmemişti. Doktor ‘yabancı cisim’ dediğinde ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Çok derine yapışmıştı bu yüzden doktor bir cımbız kullanarak aldı. Kulağımdan geçip aldığından birden her şey netlik kazand. Yeni bir hayata kavuşmuş gibiyim” dedi.

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işitme kaybı İngiltere Kulaklık

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