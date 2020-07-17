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5 yıldır kira ödemediği evden polis zoruyla çıkartıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Bursa’da, Hasan Sonöner (42), 5 yıldır kirasını ödemediği evden polis tarafından çıkarıldı. Evden çıkmamak için direnen Sonöner, polislere, "Sizi yaralarım" tehditleri savurdu.

5 yıldır kira ödemediği evden polis zoruyla çıkartıldı

Hasan Sonöner, 5 yıl önce babası ile Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 6. Yasemin Sokak’taki bir evi kiraladı. 3 ay sonra babası vefat etti. Evde tek başına yaşamaya başlayan Hasan Sonöner, kira ödemedi. Yaklaşık 5 yıl boyunca kirasını alamayan ev sahibi Yusuf Yıldırım da geçen yıl, tahliye davası açtı. Mahkeme Yıldırım'ı haklı bularak, Mart ayında Hasan Sonöner’in evden tahliye edilmesine karar verdi. Sonöner ise kendisine tebliğ edilen karara rağmen evde oturmaya devam etti. Bunun üzerine ev sahibi Yusuf Yıldırım, icra memurlarıyla birlikte Sonöner’in kapısına dayandı. Ancak Sonöner, kapıyı açmayarak, kimseyi içeri almadı. Bunun üzerine polisten yardım istendi. Polis memurlarına da kapı açılmayınca, adrese çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

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Hasan Sonöner, "Sizi yaralarım" diyerek tehdit ettiği polisler tarafından zorla evden çıkarıldı.

Evinin baba yadigarı olduğunu savunan Sonöner, evden çıkarıldıktan sonra içeri giren icra memurlarından bütün şahsi eşyalarının kendisine teslim edilmesini istedi. Hasan Sonöner, polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, icra memurları evin boşaltılması için çalışmalara başladı.

DHA

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