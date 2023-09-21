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500 bin TL harcayıp cinsiyet değiştirmişti! Fenomen Beren Güney'in son haline yorum yağdı

21.09.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirip 30'a yakın ameliyat olan fenomen Beren Güney bu işlemler için 500 bin TL harcamıştı. Sosyal medyada pozlarıyla dikkat çeken Beren Güney dolgularından kurtulmuştu. Saç rengini değiştiren ve son haliyle dikkat çeken Güney'e "Prenses gibisin" yorumları geldi.

Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları ifşalamasıyla dikkat çeken Beren Güney pek çok ameliyat olarak cinsiyet değiştirmişti. O dönem 500 bin TL harcadığını söyleyen fenomenin pozları dikkat çekti.

Cinsiyet geçiş operasyonu dışında ses değiştirme ameliyatı, silikon meme implantı, burun ve elmacık kemiği ameliyatı gibi birçok operasyon geçiren Güney saç rengini yenileyip yaptığı fazla estetikleri de düzelttirdi.

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DOĞAL GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Daha doğal bir görünüme dönen ve modellere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çeken ünlü fenomenin son pozlarına yorum yağdı.

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Geçtiğimiz aylarda "Yüzümdeki tüm dolguları eritip aşırı duran cerrahi işlemleri geri düzelttim" diyen fenomen Beren Güney kıvrımlı tarzından da vazgeçti.

Ekran Alıntısı
Cinsiyet değiştiren fenomeni görenler "Prenses gibisin", "Serenay Sarıkaya'ya benzemişsin", "Bu halin çok iyi", "Dolgularını eritme kararın ve tarz değişikliğin tam yerinde olmuş" yorumlarında bulundu.

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