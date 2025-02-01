5000 erkeğin peşinde olduğunu söyledi! Flört taktiklerini sosyal medyada çok konuşuldu: "Her zaman kendim gibiyim"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada kendisini 'Dünyanın en çok istenilen kız arkadaşı' olarak ilan eden 27 yaşındaki Vera Dijkmans, kendisiyle sevgili olmak isteyen 5000 erkeğin listesinde hazır beklediğini söyledi. Sosyal medyada viral olmasından sonra Dijkmans kadınlara flört taktikleri vermeye başladı.

"NET SINIRLAR KOYUN"

Sosyal medyada erkek arkadaş başvuru formu yayınladıktan sonra 5000 erkeğin başvuruda bulunduğunu belirten Dijkmans, "Kadınların kendilerine daha fazla saygı duymaları ve erkeklerle aralarında net sınırlar koymaları gerekiyor. Kadınların ne istediğini ve ne istemediğini açık bir şekilde belirtmesi ilişkinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Her zaman kendim gibiyim. Eğer etkileyici bir ilk randevu önermezlerse, ben de gitme zahmetine girmem. Randevulara mutlaka hediyeler ile gelmeli. Prenses muamelesi görmek istiyorum çünkü bunu hak ediyorum ve sen de bunu istiyorsun" dedi.