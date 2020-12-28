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50m2 ne zaman yayınlanacak? Netflix yayın tarihini açıkladı! İşte 50m2 dizisi fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu

28.12.2020 21:09 | Son Güncelleme:
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Netflix, "50m2" dizisinin ilk tanıtım videosunu yayınladı. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan ilk tanıtımda dizinin 27 Ocak'ta prömiyer yapacağı paylaşıldı.

Netflix, yeni yerli yapımı "50m2" dizisinin ilk tanıtım videosunu yayınladı. Oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Tuğçe Karabacak, Özgür Emre Yıldırım, Gaye Gürsel ve Tuncay Beyazıt gibi isimlerin yer aldığı dizi, 27 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir otururken, Burak Aksak da Aydemir'e yönetmenlikte katıldı ve senaryoyu yazdı.

50m2

50M2 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Gölge isimli karakterin hayatına odaklanan dizinin konusu şöyle:

Gizemli bir tetikçi olan Gölge'nin hayatı, babası gibi gördüğü Servet'in kendisine ihanet etmesi ile altüst olur. Uğradığı ihanetin ardından kaçan Gölge, kendisini daha önce hiç görmediği bir mahallenin terzi dükkanında bulur. 50 metrekarelik alana sığınan Gölge'yi görenler, onu kısa bir süre önce vefat eden terzinin oğlu zanndeder. Kendiisi hakkında düşünülen kimliğe bürünen Gölge, mahalleli ile zaman geçirdikçe yeni kimliği ile iyice bütünleşir. Bu süreç, Gölge'nin gerçekte kim olduğunu anlamasını sağlayacaktır.

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