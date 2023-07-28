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53 yaşındaki Catherine Zeta Jones yıllara meydan okuyor! Tatilden paylaştı

28.07.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un 53 yaşındaki, iki çocuk annesi ünlü oyuncusu Catherine Zeta Jones yıllara meydan okuyor. Jones tatilden pozlarını paylaşınca akla yıllardır hiç bozulmayan formunun sırrı geldi.

Sinemanın yıllara meydan okuyan yıldızlarından Catherine Zeta Jones, 53 yaşında ve iki çocuk annesi. Jones, hala 20'i yaşlarındaki fiziğini korumayı başaran ünlülerden biri. Ünlü yıldız son olarak tatilden pozlarını paylaştı.

Jones, tatilde güneşin tadını çıkarırken mayoyla yaşlanmayan fiziğini sergiledi.

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Yaşına rağmen fit görünümüyle adından söz ettiren Catherine Zeta Jones, sadece temiz beslenme uyguladığını belirterek ilerleyen yaşını göz önüne alarak böyle yapmak zorunda olduğunu söylemişti.

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Jones "Gerçekten yaşlandığım zaman bir sürü vitamin almaya başlayacağım. Çünkü hayatımın geri kalanı için istediğim şey bol bol tatlı yemek" demişti.

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