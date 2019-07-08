54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin kazananları belli oldu

Bu yıl 54. kez düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Çek Cumhuriyeti’nin 50 yıldan fazla süredir ev sahipliği yaptığı festivalde bu yıl 177 film gösterime girdi. Festivalin büyük ödülü olan ‘’Kristal Küre’’yi Bulgaristan ve Yunanistan ortak yapımı olan, Kristina Grozeva ve Petar Valchanov’un yönettikleri ‘’The Father’’ filmi kazandı. Yönetmen Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metraj filmi Görülmüştür, 54. Karlovy Vary Film Festivali’nde, Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Birliği FEDEORA tarafından en iyi film seçildi. İşte kazananlar...
Kristal Küre
The Father (Bulgaristan ve Yunanistan) Yönetmen: Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Jüri Özel Ödülü
Lara (Almanya) Yönetmen: Jan-Ole Gerster
En İyi Yönetmen
Tim Mielants, Patrick (Belçika)
En İyi Kadın Oyuncu
Corinna Harfouch, Lara (Almanya)
En İyi Erkek Oyuncu
Milan Ondrík, Let There Be Light (Slovakya, Çek Cumhuriyeti)
Jüri Mansiyon Ödülleri
The August Virgin (İspanya) Yönetmen: Jonás Trueba
Antonio Giesen, The Man of the Future (Şili, Arjantin)
Batı’nın Doğusu Büyük Ödül
The Bull (Rusya) Yönetmen: Boris Akopov
Batı’nın Doğusu Jüri Özel Ödülü
My Thoughts Are Silent (Ukrayna) Yönetmen: Antonio Lukich
En İyi Belgesel Büyük Ödülü
Immortal (Estonya, Letonya) Yönetmen: Ksenia Okhapkina
Jüri Özel Belgesel Ödülü
Confucian Dream (Çin) Yönetmen: Mijie Li
Právo İzleyici Ödülü
Jiří Suchý – Tackling Life With Ease (Çek Cumhuriyeti) Yönetmen: Olga Sommerová
FEDEORA Ödülü
Passed by Censor – Görülmüştür (Türkiye, Almanya, Fransa) Yönetmen: Serhat Karaaslan
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