54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin kazananları belli oldu

Bu yıl 54. kez düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Çek Cumhuriyeti’nin 50 yıldan fazla süredir ev sahipliği yaptığı festivalde bu yıl 177 film gösterime girdi. Festivalin büyük ödülü olan ‘’Kristal Küre’’yi Bulgaristan ve Yunanistan ortak yapımı olan, Kristina Grozeva ve Petar Valchanov’un yönettikleri ‘’The Father’’ filmi kazandı. Yönetmen Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metraj filmi Görülmüştür, 54. Karlovy Vary Film Festivali’nde, Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Birliği FEDEORA tarafından en iyi film seçildi. İşte kazananlar...

Kristal Küre

The Father (Bulgaristan ve Yunanistan) Yönetmen: Kristina Grozeva, Petar Valchanov

Jüri Özel Ödülü

Lara (Almanya) Yönetmen: Jan-Ole Gerster

En İyi Yönetmen

Tim Mielants, Patrick (Belçika)

En İyi Kadın Oyuncu

Corinna Harfouch, Lara (Almanya)

En İyi Erkek Oyuncu

Milan Ondrík, Let There Be Light (Slovakya, Çek Cumhuriyeti)

Jüri Mansiyon Ödülleri

The August Virgin (İspanya) Yönetmen: Jonás Trueba

Antonio Giesen, The Man of the Future (Şili, Arjantin)