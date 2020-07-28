55 yaşındaki Elizabeth Hurley’den bikinili tatil pozları! ‘Büyük kaçış’

90’lı yıllarda ünlü aktör Hugh Grant ile yaşadığı aşk ile ünlenen Elizabeth Hurley ilk olarak sektöre oyunculuk yaparak başladı.

2000’li yıllarda Grant ile olan ilişkisine nokta koyan Elizabeth Hurley bu seferde mankenlik yapmak için podyumlara çıktı.

2001 yılında dünyaca ünlü zenginler arasında yer edinmeyi başaran Stephen Bing ile yeni bir aşka yelken açan Elizabeth Hurley, Bing’ten 2002 yılında Damian Charles Hurley ismini verdikleri çocukları doğdu. Bu süreçte zor zamanlar geçiren Elizabeth Hurley 2003 yılında Hintli tekstil kralı Arun Nayar ile birliktelik yaşadı. 2007 yılında dünya evine giren Elizabeth Hurley ve Arun Nayar 2011 yılına boşanma kararı verdi.

2005 yılında “Elizabeth Hurley Beach” plaj giyim ve tekstil markasını kuran ünlü model şimdilerde hem oğluyla tatil yapıyor hem de markasının reklam çalışmalarını yürütüyor. Tatil yaptığı yerleri sır gibi saklayan Elizabeth Hurley sosyal medya hesabından “büyük kaçış” notuyla bikinili fotoğraflarını paylaşıyor.

Elizabeth Hurley bikinili pozları çok kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Elizabeth Hurley yıllara meydan okuyan güzelliği ve neşeli halleriyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

