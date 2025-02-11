6 ay boyunca her gün kustu! Zannedildiğinden daha yaygınmış... 10 kişiden 1'ini etkiliyor: "Çok acı çekiyordum"

MYNET|DIŞ HABERLER Linda Kelly sık sık mide ağrısı atakları yaşamaya başladığında bunun basit bir gıda zehirlenmesi olduğunu düşündü. Ancak birkaç ay içinde durum daha da kötüleşti ve anne her gün hareketini kısıtlayan bir acı içinde kaldı. Bu ağrısına son dönemde sık sık kusması da eklenince Kelly için kabus dolu günler başladı.

"KENDİMİ TÜKENMİŞ HİSSEDİYORDUM"

Kelly'in sağlık sorununun Birleşik Krallık'taki her 10 kişiden 1'ini etkileyen gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olduğu ortaya çıktı. Sürekli ağrı ve yemek yiyememe durumunun kendisini fiziksel ve mental olarak yorduğunu ifade eden Kelly, "Sürekli ağrı ve yemek yiyememe beni fiziksel ve duygusal olarak bitkin bıraktı. Ailem lezzetli akşam yemeklerini yerken, ben sadece su içebildiğim için küçük yudumlar almak zorunda kalıyordum. Midemi tamamen paramparça etmişti. O kadar kötüydü ki, midemdeki asit yemek borusuna sızdığı için yemek borusunun iç yüzeyini yok etmeye başlamıştı." dedi.

Teşhisinin konulmasından sonra zorlu bir tedavi sürecine başladığını söyleyen Kelly, "Tedavi edilmezse, bu durum organ yetmezliği veya hatta kanser gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilirdi. Hayatta kalamayacağımı veya sağlığıma kavuşamayacağımı düşündüğüm için dehşete kapılmıştım. Ailemi çok erken terk etme düşüncesi yıkıcıydı" diye konuştu.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Nissens Fundoplikasyon ameliyatı, midesi ile yemek borusu arasındaki eklemi sıkılaştırmayı ve asidin yanlış şekilde geri gelmesini engellemeyi amaçlıyordu. Ameliyatın ardından tedavisinin devam ettiğini söyleyen Kelly, "Herhangi bir sağlık sorunu yaşadığınızda bunu hafife almayın. Çünkü zaman içinde daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.