Akılalmaz görüntüler! Damat 8, gelin 13 yaşında... Çocuklara düğün yaptılar: Tepkiler gecikmedi

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Astrahan bölgesinde gerçekleştirilen düğün töreni gelin ve damadın yaşları nedeniyle eleştirildi. Düğünün ismi açıklanmayan damadın annesi tarafından organize edildiği iddia edilirken gelinin 13, damadın ise 8 yaşında olduğu iddia edildi.

Görüntülerde çocuklar dans ederken arka planda dört katlı bir pasta ve onlarca şişe içecek de görülüyor. Davetlilerin bazıları onlara dans ederek, bazıları ise alkışlayarak eşlik etti.

Devlet Duması Aile Koruma, Babalık, Annelik ve Çocukluk Komitesi Başkanı Nina Ostanina , görüntülerin ardından, "Rusya'da evlenmenin yasal asgari yaşı hem erkekler hem de kadınlar için 18'dir. Yerel makamlar, önceden anlaşmaya varılması halinde, belirli koşullar altında 16 yaşındakilerin evlenmesine izin verebilir. Bu görüntüler kabul edilemez" ifadelerini kullandı.