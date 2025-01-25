Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Akılalmaz görüntüler! Damat 8, gelin 13 yaşında... Çocuklara düğün yaptılar: Tepkiler gecikmedi

Akılalmaz görüntüler! Damat 8, gelin 13 yaşında... Çocuklara düğün yaptılar: Tepkiler gecikmedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.01.2025 07:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bir düğünde kaydedilen görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi. Görüntülerde 13 yaşında yaşındaki gelin ve 8 yaşındaki damadın ilk dans anları yer aldı. Yasadışı olarak gerçekleştirilen düğüne tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Akılalmaz görüntüler! Damat 8, gelin 13 yaşında... Çocuklara düğün yaptılar: Tepkiler gecikmedi

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Astrahan bölgesinde gerçekleştirilen düğün töreni gelin ve damadın yaşları nedeniyle eleştirildi. Düğünün ismi açıklanmayan damadın annesi tarafından organize edildiği iddia edilirken gelinin 13, damadın ise 8 yaşında olduğu iddia edildi.

2

Görüntülerde çocuklar dans ederken arka planda dört katlı bir pasta ve onlarca şişe içecek de görülüyor. Davetlilerin bazıları onlara dans ederek, bazıları ise alkışlayarak eşlik etti.

3

Devlet Duması Aile Koruma, Babalık, Annelik ve Çocukluk Komitesi Başkanı Nina Ostanina , görüntülerin ardından, "Rusya'da evlenmenin yasal asgari yaşı hem erkekler hem de kadınlar için 18'dir. Yerel makamlar, önceden anlaşmaya varılması halinde, belirli koşullar altında 16 yaşındakilerin evlenmesine izin verebilir. Bu görüntüler kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

4

İlginizi Çekebilir

4 yıldır markete gitmiyor! Evinde yok yok... "Çöp karıştırırken buluyorum"

4 yıldır markete gitmiyor! Evinde yok yok... "Çöp karıştırırken buluyorum"

 Estetikle bambaşka oldu! 'Nasıl 57 yaşında?'

Estetikle bambaşka oldu! 'Nasıl 57 yaşında?'

 1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu

1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu

 10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

 Kocası hesabı görünce onu terk etti! 837 TL zannetti ama...

Kocası hesabı görünce onu terk etti! 837 TL zannetti ama...
Anahtar Kelimeler:
Rusya düğün gelin damat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Tepkiler gecikmedi: Damat 8, gelin 13 yaşında...

Tepkiler gecikmedi: Damat 8, gelin 13 yaşında...

Ölüm anında ortaya çıkıyor! "Daha önce hiç koklamadığım bir koku"

Ölüm anında ortaya çıkıyor! "Daha önce hiç koklamadığım bir koku"

Oğlunun düğününde öğrendi! Gelini meğerse öz kızıymış

Oğlunun düğününde öğrendi! Gelini meğerse öz kızıymış

Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.