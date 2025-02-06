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  4. Sevgilisinden eve çelenk geldi! Genç kız babasının tepkilerini kaydetti: "Kime hürmet ediyor?"

Sevgilisinden eve çelenk geldi! Genç kız babasının tepkilerini kaydetti: "Kime hürmet ediyor?"

06.02.2025 12:05
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.02.2025 12:05
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Sosyal medyadan paylaşılan baba ve kızının eğlenceli anları kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Tartıştığı sevgilisinin barışmak için eve çelenk yolladığı kızın babası çelenki görünce ne yapacağını bilemedi. Çelenkin kimden geldiğini anlayamayan babanın tepkileri herkesi eğlendirdi.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç kız tartıştığı sevgilisinin kendisine barışmak için çelenk göndermesi üzerine o anları cep telefonuyla kaydetti. Çiçekçiye babasının kapıyı açtığı anları genç kız, "Sadece özel günde çiçek alanların yanında tartışıp eve çelenk yollayan şahsi adamım" notunu ekledi.

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Çelenki gören baba duruma anlam veremezken, "Bu ne böyle cenaze şeyi gibi? Bana gelmiş olsa üstünde doğum günü mesajı yazar. Sana geldiyse kime hürmet ediyor?" ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tamamen kurgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle çelenk göndermeyeceksen barışma" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Babaya saygısızlık" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya çelenk
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